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الإسماعيلي يسعى لتحصين «نجمه» خوفًا من إغراءات أندية القمة

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الإسماعيلي يسعى لتحصين «نجمه» خوفًا من إغراءات أندية القمة الإسماعيلي يسعى لتحصين «نجمه» خوفًا من إغراءات أندية القمة

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يسعى مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتمديد التعاقد مع شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي النادي الإسماعيلي يسعون لحسم ملف تمديد التعاقد مع شكري نجيب، والذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي الدراويش، جلسة مع اللاعب خلال فترة توقف الدوري المقبلة، لتمديد التعاقد معه، خوفًا من توقيعه لأي من الأندية في يناير المقبل، ويرحل عن النادي بدون أي مقابل مادي.

وقدم اللاعب صاحب ال27 عامًا، مستوى مميز للغاية مع الدراويش، هذا الموسم حيث نجح في إحراز 7 أهداف وصنع هدفين، في 24 مباراة لعبها مع الفريق، الأمر الذي جعل حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بضعه ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام لمعسكر المقبل.

المصرى اليوم

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