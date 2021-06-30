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هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا ..

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هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا .. بالفيديو هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا ..

جي بي سي نيوز :- تعرضت قاعدة أمريكية في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء اليوم الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية استنادا إلى مصادر أهلية في دير الزور بـ"استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية"، ونشرت مقطع قالت إنه يوثق العملية.

 

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر له أن الجماعات المدعومة إيرانيا في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

وفي سياق ذلك، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

 

في سياق متصل، ذكرت الوكالة السورية إن القوات الأمريكية أدخلت رتلين مؤلفين من 60 آلية عسكرية من خلال الأراضي العراقية، وهي محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا). 

المصدر: وسائل إعلام سورية 

جي بي سي نيوز

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