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"كدانة" تلتقي الإعلاميين وتُطْلِعهم على أهدافها وتطلعاتها المستقبلية

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ضمن خطتها الإعلامية

عقدت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلةً في شركة "كدانة" الذراع التنفيذي للهيئة في المشاعر المقدسة، لقاءً تعريفياً للإعلاميين يهدف إلى التعريف عن هويتها التي أطلقتها مؤخراً والأهداف والاستراتيجيات التي ستعمل عليها الشركة في تنمية وتطوير المشاعر المقدسة.

وتطرق اللقاء بالحديث عن رؤية الشركة وتطلعاتها في استدامة تنمية المشاعر المقدسة ورفع طاقتها الاستيعابية لتتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية 2030 مع تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بهدف تمكينهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وناقش الإعلاميون قيادات الشركة حول تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف المعلنة أبان إطلاق هويتها والتطلعات التي تطمح الشركة في الوصول إليها خلال تنميتها للمشاعر المقدسة.

يأتي هذا اللقاء من حرص قيادات شركة "كدانة" على فتح آفاق وشراكة مع وسائل الإعلام والذي يعد ركيزة هامة في تعريف المجتمع بأهداف التنمية والتطوير الذي تسعى له الشركة.

يُذكر أن شركة "كدانة" شركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشأت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها ومقرها الرئيسي مشعر منى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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