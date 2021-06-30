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لأول مرة.. مسبار الأمل يلتقط صورة لظاهرة الشفق المتخفي على المريخ

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لأول مرة.. مسبار الأمل يلتقط صورة لظاهرة الشفق المتخفي على المريخ لأول مرة.. مسبار الأمل يلتقط صورة لظاهرة الشفق المتخفي على المريخ

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أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التقاط مسبار الأمل أول صورة لظاهرة الشفق المتخفي على كوكب المريخ.

وقال «بن راشد»، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق» صدق الله العظيم.. لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل، أول مسبار عربي إسلامي، ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر».

وأضاف: «لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية».

مسبار الأمل هو أول مسبار عربي إسلامي، أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي لتكون أول دولة عربية تستطيع الوصول إلى المريخ.

المصرى اليوم

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