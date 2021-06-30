انهيار عقار من 3 طوابق بالدخيلة غرب الإسكندرية

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انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فيما أكد شهود عيان أن العقار تقطنه ٧ أسر، مرجحين وجود ضحايا تحت الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع البرسيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية برفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره وسط أنباء عن وجود ضحايا.

جرى وضع حواجز حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.