فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالفيوم 4 يوليو

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ننشر نتيجة القبول بالمدارس الفنية الثانوية للتمريض في جميع مدارس الفيوم، على أن يبدأ فتح باب القبول بهذه المدارس للعام الدراسي 2021/ 2022، ابتداءً من يوم الأحد 4/7/2021 حتى يوم الخميس 15/7/2021.

وأعلنت إدارة التدريب بمديرية الصحة بالفيوم، أن يكون الحد الأدنى للتقديم مجموع 260 درجة لإعدادية هذا العام، ويكون التقديم وفقًا للدرجات الآتية:

من 275 إلى 280 يومي الأحد والاثنين، 4 و5 يوليو 2021، ومن 270 إلى 274.5، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 يوليو 2021، ومن 265 إلى 269.5 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، «11 و12 و13 يوليو 2021»، ومن 264.5 إلى 260 يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يوليو 2021.

ويكون موعد تسليم الأوراق بالنسبة لمدارس البنات بمقر المدرسة التابعة لهم في مراكزهم، وبالنسبة للبنين، مدرسة اللاهون يتقدم لها أبناء بندر ومركز الفيوم، وإطسا وأبشواي، ويوسف الصديق، ومدرسة مطرطارس يتقدم لها أبناء مركزى طامية وسنورس.

ونوهت مديرية الصحة بالفيوم، أنه تمت موافقة وزيرة الصحة على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد «الجيش -الشرطة -الجيش الأبيض»، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة، ويقصد بالجيش الأبيض المهن الواردة بقانون المهن الطبية، على ألا يقل سن الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2021 عن 14 عام وستة أشهر.