سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوى .. قرار من المحكمة

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أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد شيخ الأزهر، والتي يطلب فيها سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لجلسة ٢٢ أغسطس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

جاء في الدعوى أن ما ارتكبه المدعو يوسف القرضاوي في حق الوطن من جرائم تصل لحد الخيانة العظمى إرضاء لقطر ولجماعة الإخوان الإرهابية يستوجب سحب كافة الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر.

وأضاف أن الانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف منبر الوسطية في العالم الإسلامي هو شرف لا يستحقه القرضاوي في ظل ما يفعله في حق هذا الوطن وأبنائه.