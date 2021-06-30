أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس النيابة الإدارية يهنئ وشعب بذكرى 30 يونيو

Print
رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي وشعب مصر بذكرى 30 يونيو رئيس النيابة الإدارية يهنئ وشعب بذكرى 30 يونيو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بنفسه ونيابة عن جميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح - رئيس جمهورية العربية ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وأكد المنشاوي على أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وسيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر وانتصاراً للهوية المصرية وقيم المواطنة.

وتمنى المنشاوي استمرار النهضة الكبرى- غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021