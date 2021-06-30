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قدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بنفسه ونيابة عن جميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وأكد المنشاوي على أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وسيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر وانتصاراً للهوية المصرية وقيم المواطنة.

وتمنى المنشاوي استمرار النهضة الكبرى- غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.