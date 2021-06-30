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غرفة المنشآت السياحة: تطبيق نظام لإخضاع العاملين بالقطاع السياحي للفحص الأمني

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غرفة المنشآت السياحة: تطبيق نظام لإخضاع العاملين بالقطاع السياحي للفحص الأمني غرفة المنشآت السياحة: تطبيق نظام لإخضاع العاملين بالقطاع السياحي للفحص الأمني

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نفت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خضوع أو تبعية المطعم الذي شهد جريمة قتل باحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة لعضوية الغرفة أوحصوله على ترخيص من وزارة السياحة والآثار للعمل تحت إشراف القطاع السياحي .

وأكد مسؤولو الغرفة، أن هذا المطعم الذي إرتكبت بداخله جريمة قتل يتبع المحليات، وأن المنشآت والمطاعم السياحية الخاضعة للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، لديها قواعد وضوابط مُحكمة للعاملين بها، حيث تم تطبيق نظام لإدراج وإخضاع جميع العاملين بالقطاع السياحى للفحص الأمني من قبل الجهات الأمنية المعنية.

وتابع مسؤولو الغرفة أن المنظومة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة «وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والبحث الجنائى بمصلحة الأمن العام، ووزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية»، وذلك عبر ملف كامل عن العاملين بالقطاع، يلجأ له صاحب المنشآة، أو الفندق، أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحي من عدمه، وهو ما يدفع في إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، ومما يساعد على تحسين صورة أمام الوافدين.

وناشد مسؤولو الغرفة، أجهزة ووسائل الإعلام وكذلك أجهزة الدولة المختصة بضرورة الفصل بين المنشآت والمطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار والتي عليها رقابة وإشراف من قطاعات الوزارة المختلفة وبين المطاعم الحاصلة على تصاريح من قبل أجهزة المحليات والتى يطلق عليها مطاعم شعبية، نظرًا للآثار السلبية المترتبة على الزج بأسم السياحة على المستويين الخارجى قبل الداخلى، وتسئ مثل هذه الأفعال في صورة مصر السياحية خارجيًا.

المصرى اليوم

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