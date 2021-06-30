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ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2020/2021

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ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2020/2021 ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2020/2021

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كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة 1.8 مليار دولار، خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2020 / 2021، مقابل عجز بلغ 5.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وقال البنك المركزي، أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفع بنحو 6 مليار دولار، حيث سجل العجز أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021 بنحو 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية بسبب أزمة كورونا والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.‎

المصرى اليوم

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