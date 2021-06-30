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وزيرة التجارة والصناعة توقف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة

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وزيرة التجارة والصناعة توقف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة وزيرة التجارة والصناعة توقف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة

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قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة.

وقالت وزيرة التجارة في بيان، الأربعاء، إنه تقرر تشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري.

وتابعت أن ذلك بهدف تقييم الموقف واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.

ولفت البيان إلى أن قرار الوزيرة جاء استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.

المصرى اليوم

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