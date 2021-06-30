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.. الخلايلة عن البلديات واللامركزية : النقابات منتخبة مثل النواب تماما ولهم خبرة سياسية تاريخية لا غنى عنها

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فيديو .. الخلايلة عن البلديات واللامركزية : النقابات منتخبة مثل النواب تماما ولهم خبرة سياسية تاريخية لا غنى عنها .. الخلايلة عن البلديات واللامركزية : النقابات منتخبة مثل النواب تماما ولهم خبرة سياسية تاريخية لا غنى عنها

جى بي سي نيوز  - : قال مقرر مشتركة القانونية والادارية النائب الدكتور أحمد الخلايلة : إن لقاءهم في اللجنة اليوم الاثنين مع مجلس النقباء كان مثمرا جدا ، وإن النقابات هي  بيت خبرة وأعضاؤها منتخبون مثل النواب تماما ولهم ثقلهم السياسي في البلد وتجربتهمخ الديمقراطية .

 أضاف في تصريح  للمدينة نيوز عقب لقاء مجلس النقباء لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية  : إن هذه النقابات قامت بدور سياسي واجتماعي في فترة غياب الاحزاب السياسية وعلى الأخص خلال الاعوام  1956 - 1989 حيث غطت على الكثير من الفراغات  السياسية في الاردن .

ووصف اللقاء بأنه  كان لقاء متميزا  فقد طرحت الكثير من الأفكار المهمة ، ولكني قلت واقول بأننا في اللجنة ومجلس النواب عموما ليس لدينا تصور ثابت للقانون   قبل الحوار ، هذا حوار ، وبعد اكمال الحوارات مع  باقي القطاعات الأخرى ، وإن شاء الله ستدرج كافة الآراء الايجابية التي يتم الأخذ بها ، والذهاب بها إلى المجلس للتصويت عليها .

وتنوه المدينة نيوز بأنها ستبث ما قاله النقباء وتنقل تصوراتهم بالصوت والصورة في وقت لاحق ..

 شاهد النائب أحمد الخلايلة عن لقاء اللجنة بمجلس النقباء :

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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