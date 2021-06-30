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بنك والبنك العربي الإفريقي الدولي يوقعان عقد قرض مشترك بـ4 مليار جنيه

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بنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي يوقعان عقد قرض مشترك بـ4 مليار جنيه بنك والبنك العربي الإفريقي الدولي يوقعان عقد قرض مشترك بـ4 مليار جنيه

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وقع بنك والبنك العربي الأفريقي الدولي عقد تمويل مشترك طويل الأجل؛ لصالح الشركة العالمية للاستثمار العقاري، بقيمة 4.160 مليار جنيهاً مصرياً.

ويهدف القرض لتمويل مشروع Swan Lake Residence بالقاهرة الجديدة الخاص بالشركة العالمية للاستثمار العقاري، والذي يعد بمثابة أول تمويل مشترك يتم منحه للشركة في شكل Developer Finance لتمويل إحدى مشروعاتها السكنية.

وقام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، وقد ساهم كل بنك بنسبة 50% من إجمالي قيمة التمويل.

وأشاد عاكف المغربى، نائب بنك مصر، بالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وبمشاركة بنك مصر في هذا التمويل، مؤكدًا على أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

وأكد شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي على إيمان مصرفه بإمكانات القطاع العقاري في مصر، وتعهد بتكملة وتنمية دور البنك في القطاع المصرفي ومواصلة دعم المشاريع العقارية الاستثنائية والتعاون مع البنوك الرائدة ومشاركة شركات التطوير العقاري الناجحة؛ لتنشيط الاقتصاد المصري ودعم وتيرة التشييد والبناء وتوفير مختلف الخدمات لشرائح السكان المتعددة.

المصرى اليوم

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