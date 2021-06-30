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يوجه بعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات على نفقة الدولة...

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جاء ذلك خلال تفقد الرئيس ، اليوم، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الرئيس المصري إن "هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي) وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض".

وأضاف السيسي أن "الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا".

وتابع: "سنبدأ بالحالات العمرية من 6 شهور وحتى 12 شهرا لأن العلاج في هذه الحالة سيستجيب بسرعة، مشيرا إلى بعد أن يتجاوز الطفل عمر السنتين تكون عملية علاجه صعبة وفي حالة تقدم العمر تزداد صعوبة العلاج كثيرا".

© AP Photo / Vadim Ghirda

وطالب السيسي، منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع من خلال صندوق تحيا ، لافتا إلى أن تكلفة علاج الطفل الواحد تبلغ 3 ملايين دولار وإذا تم علاج 10 أطفال ستكون التكلفة 450 مليون جنيه مصري.​

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، أن الشركات العالمية التي تصنع علاج ضمور العضلات استجابت لطلب مصر عندما علمت أن الموضوع إرادة سياسية، مؤكدة توقيع العقد والبدء في علاج 10 حالات من أصل 32 حالة الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أصبح في الأونة الأخيرة الطفل رشيد ياسر طه الذي لم يكمل عامه الثاني بعد، حديث الساعة في مصر، على أمل إيجاد علاج لمرضه النادر.

وحازت حالة الطفل رشيد على تعاطف واسع بين المصريين، حيث دشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع مبلع يفقوق 35 مليون جنيه مصري لعلاجه.

ومنذ أيام أعلنت والدة الطفل عن اكتمال المبلغ الذي تحتاجه لشراء الحقنة واستكمال علاجه معبرة عن شكرها لجميع المصريين، كما دعت إلى مساعدة أطفال أخرين يعانون من نفس المرض.

SputnikNews

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