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الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

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وقال الشيخ على حسابه في "تويتر"، إن "الرئيس محمود عباس سيلتقي اليوم في العاصمة الأردنية عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة".

وأضاف أن ذلك يأتي "تأكيداً على استمرار التنسيق في المواقف بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

© AP Photo / Michael Sohn

وكان الملك عبد الله قد شارك، الأحد الماضي، في القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد قادة الدول الثلاث ضرورة تفعيل جهود السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الاجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها تلك التي تستهدف تغيير الوضع التأريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أعرب قائدا العراق ومصر عن تقديرهما لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، بما فيها جهود الأردن في وقف الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ووقف إطلاق النار وإستعادة التهدئة.

SputnikNews

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