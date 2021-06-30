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السودان يقترب من إنجاز تاريخي لإسقاط 50 مليار دولار من ديونه

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وقال حمدوك في حديث، مساء أمس الثلاثاء، إن السودان سيحصل على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار عند الوصول لنقطة الإكمال، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية.

© Sputnik . Алексей Агарышев

وأضاف: "وصولنا لنقطة القرار هي بداية العملية، وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار".

ولفت إلى أن السودان سيبدأ على الفور عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون، مشيرا إلى أن ديون البلاد حتى نهاية العام 2020 بلغت 60 مليار دولار، 92% منها عبارة عن متأخرات.

وأردف بالقول: "أمنت طريقا لإعفاء الديون حتى يُرفع هذا العبء في فترة زمنية قصيرة جدا، فالديون كانت هي المانع الرئيسي من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الوصول إلى نقطة القرار المباشرة هي يعني إمكانية الحصول على منح وقروض جديدة، ويفتح الطريق لتنال البلاد نحو 4 مليارات دولار، منها ملياري دولار من صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والتعليم والصحة".

في وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه "استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان".

SputnikNews

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