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المشاط: الاتفاقيات مع شركاء التنمية تسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة

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المشاط: الاتفاقيات مع شركاء التنمية تسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة المشاط: الاتفاقيات مع شركاء التنمية تسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة

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شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ، وذلك في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021/ 2024.

ومن المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع «التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر»، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة، وتنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك في محافظات بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى.

وثمنّت الدكتورة رانيا المشاط الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعلاً رئيسياً في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

المصرى اليوم

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