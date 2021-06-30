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شركات فرنسية تعرض تنفيذ مشروع استرشادى لتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لبناء مدينة ذكية

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شركات فرنسية تعرض تنفيذ مشروع استرشادى لتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لبناء مدينة ذكية شركات فرنسية تعرض تنفيذ مشروع استرشادى لتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لبناء مدينة ذكية

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس مع عدد من الشركات الفرنسية ، بمشاركة السفيرعلاء يوسف سفير لدي فرنسا عبر الفيديو كونفرانس وبحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر لمناقشة التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة المتعلقة بنظم وتطبيقات المدن الذكية بالشراكة مع الوكالة الوطنية الفرنسية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دولياً " Business France "، ومؤسسة أصحاب الأعمال الفرنسيين MEDEF.
و أكد الوزير علي تنفيذ خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة فى تقديم الخدمات وإدارة المرافق ومنها العاصمة الادارية الجديدة التى تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم؛ مشيرا الى أن الوزارة تنفذ استراتيجية مصر الرقمية فى إطار منهج عمل يرتكز على إقامة شراكات بناءة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
واشار طلعت الي ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجال تطبيقات المدن الذكية المرتكزة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى ، وأن يثمر الاجتماع عن تقديم رؤية شاملة للتكنولوجيات والحلول التكنولوجية المعنية بتصميم وبناء وإدارة المدن الذكية.
وقال علاء يوسف سفير مصر في باريس ان مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا إحدى ركائز العلاقات الوثيقة بين البلدين؛ مشيرا الى سعى مصر الدائم لبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات الفرنسية على نحو يسمح بالتصميم المشترك للحلول الرقمية الجديدة وعدم اقتصار التعاون على شراء المنتج النهائى؛ مجددا دعم السفارة لجهود تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة على رغبة بلده فى التعاون مع مصر لتنفيذ مشروع استرشادى لتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لبناء مدينة ذكية بدءا من طرح التصور العام للمشروع وحتى تنفيذه بالكامل.
وأشارت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المدن الذكية تعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وجارى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمدن الذكية فى الدولة لمناقشة كيفية الاستفادة المثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعى مثل إدارة البنية التحتية، معالجة المخلفات، المواصلات الذكية، الصيانة الاستباقية، المبانى الذكية وإدارة الأزمات، كما أكدت أنه تم تنظيم هذا الاجتماع للتعرف على إمكانيات الشركات الفرنسية فى هذا المجال خاصة وأن فرنسا لديها خبرة كبيرة فى انشاء المدن الذكية فضلاً عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

المصرى اليوم

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