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محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح

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محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح
قال: رؤية حكيمة ونجاح مُهم وذلك بتحقيق مُستهدفاتها والمُضيّ قُدمًا للعمل على نجاحها

محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، شكره وتقديره إلى مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بعد إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تُشكل أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لهذه الاستراتيجية، خطوة مُهمة في الطريق الصحيح، ورؤية حكيمة ونجاح مُهم؛ وذلك بتحقيق مُستهدفاتها، والمُضي قُدمًا للعمل على نجاحها ولرفع مستوى قطاع النقل بالمملكة العربية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: إن قطاع النقل قطاع مُهم ويحتاج فعلًا لإطلاق هذه الاستراتيجية لتنشيطها والاستفادة منها في الميزانية العامة للمملكة ورفع مستوى الاستدامة كما ذكر سموه؛ لذا نشكر القيادة الرشيدة بقيادة سمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله- لما يولونه من اهتمام منقطع النظير للمملكة ونموها وازدهارها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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