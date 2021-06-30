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نصف غليان.. ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم أمس كانت في .. والمسند: هنا سُجلت

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نصف غليان.. ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم أمس كانت في السعودية.. والمسند: هنا سُجلت نصف غليان.. ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم أمس كانت في .. والمسند: هنا سُجلت
توقّع أن تنشط الحالة المطرية فوق مرتفعات جازان وعسير.. قائمة بالباحة والطائف وما حولها

نصف غليان.. ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم أمس كانت في السعودية.. والمسند: هنا سُجلت

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط الحالة المطرية فوق مرتفعات #جازان و #عسير على وجه الخصوص، والتوقعات قائمة على أجزاءٍ من مرتفعات #الباحة و #الطائف وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: سُجلت محطة #القيصومة المناخية أمس، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت نصف درجة غليان ، علامة تعجب مزدوجة (50.4م).

وتابع: اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في #الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر #مايو حتى آخر شهر #سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ 29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعد أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية.

وتابع: بينما يبدأ الموسم البارد في #الرياض من شهر #ديسمبر حتى آخر شهر #فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ 29 سنة ماضية) فإن يوم 14 #يناير يعد أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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