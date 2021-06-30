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"بلدية القوز" تصادر طنًّا و٣٠٠ كجم من الأرز تحتوي على السوس والديدان

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"الزبيدي": تشديد الحملات الرقابية.. وحماية وسلامة المواطن أولوية قصوى

تحفظت بلدية القوز (جنوب محافظة القنفذة)، على كمية من الأرز قُدرت بنحو طن و٣٠٠ كيلوغرامًا؛ لاحتوائها على السوس الحي والديدان في أحد المستودعات بمركز القوز ، والتموينات التابعة له، وقام مراقبو البلدية بضبط الكميات ومصادرتها وإغلاق المستودع.

وبيّن متحدث بلدية القوز خليل الشيخي، في تصريح خص به "سبق"، أن فرق الرقابة والتفتيش في البلدية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة، تُواصل تنفيذ حملتها الرقابية الموسعة والمستمرة التي تستهدف كافة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وتحديدًا مادة الأرز؛ كونها إحدى المواد الغذائية الأساسية التي تشهد طلبًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، وسيتم التحري عن ذلك وسحب أي عينة غير صالحة للاستهلاك ، مشيرًا إلى استمرار الحملات الصباحية والمسائية وبشكل كبير على المنشآت والمستودعات الغذائية.

وأضاف الشيخي أن فرق الرقابة في عملية نوعية ومكثفة على مدار أربع وعشرين ساعة، وتقوم بعشرات الجولات على المستودعات الغذائية والتموينات، بصورة احترازية؛ حماية للمواطنين والمقيمين وأرواحهم واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوئها في حال ضبط أي مخالفة أو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه شدد رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، على أن من أهم التحديات التي تواجه البلدية هي حماية صحة وسلامة المواطن كأولوية قصوى، وإن الفرق الرقابية المختصة بالبلدية تعمل عن كثب لتتبع كافة المواد الغذائية المتداولة بشكل عام وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم انتشار (COVID-19) بشكل خاص؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة ورفع نسبة الامتثال بمركز القوز ، مؤكدًا أن البلدية لن تألو جهدًا في معاقبة كل مخالف وغير مطبق للإجراءات الاحترازية، ولن تتهاون بتطبيق أقصى العقوبات المقررة على ذلك.

وأكد الزبيدي دور المواطنين كشركاء استراتيجيين للبلدية ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء، داعيًا للإبلاغ عن أية ملاحظة أو شكوى يجري رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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