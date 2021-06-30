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مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو

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مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو
عودة: سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة يوم السبت 10 يوليو

مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو

حدّد مركز الفلك الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، كأول أيام عيد الأضحى في أغلبية دول العالم الإسلامي.

وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، "سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442هـ -بمشيئة الله- يوم السبت 10 يوليو 2021م، في الساعة 01:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي إفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة إفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ".

وتابع قائلاً: "بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو، فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً؛ نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم السبت 10 يوليو، فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضاً؛ نظراً لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلبية دول العالم الإسلامي".

وأضاف: "هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية، خاصة الشرقية منها، شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ إن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاءٍ من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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