حملة تموينيه موسعة بكفر الشيخ لضبط التجار المخالفين

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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط 500 دجاجة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة بيلا، بالإضافة إلى ضبط 30 كجم كبدة غير مدون عليها تاريخ انتاج وصلاحية، بمطعم كبدة شهير في دسوق، وذلك خلال حملة شنتها المديرية.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بتشكيل حملة تضم رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشان بالرقابة التمويينة، للمرور على الأسواق والمحال وأماكن تصنيع الوجبات الجاهزة، في إطار حرص المديرية على صحة المواطنين وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم والدواجن المعروضة.

وتمكنت الحملة عقب المرور على الأسواق في دسوق وبيلا على مدار يومين متتاليين، من مداهمة مخرن تابع محل سوبر ماركت بمدينة دسوق، وبداخله 1000 كيس شبيسي، منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للبيع في الأسواق، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية معروضة على أرفف المحل عبارة عن:«أكياس كورن فلكس- بقسماط مطحون- زبادي»، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم برقم 2367 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 كجم كبدة مجمدة، غير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وذلك داخل أحد أشهر مطاعم الكبدة بكفرالشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 2386 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم دسوق، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي مدينة بيلا، قامت الحملة بمداهة مطعم شهير، لحيازته وعرضه للبيع وتخزينه 500 دجاجة مجمدة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وجري التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كما ضبطت الحملة صاحب محل بيع قطع غيار السيارات بمدينة بيلا، وذلك لحيازته أكثر من 700 لمبة ليد وقطعة غيار متنوعة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.