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محافظ شمال سيناء: 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

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محافظ شمال سيناء: 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن محافظ شمال سيناء: 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

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قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث انتفض الشعب المصري في ذلك اليوم ضد قوي الشر والظلام في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه ، شهد له العالم أجمع.

أضاف المحافظ ، في بيان، أن الشعب المصري صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل.

وأكد المحافظ علي مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لتحقيق التنمية والتعمير علي أرض سيناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح ، قائد ثورة التعمير وباني الحديثة.

المصرى اليوم

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