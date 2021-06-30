كلية الفنون التطبيقية بحلوان تعلن عن عدد من البرامج في تصميم الباترون والمنسوجات

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أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن عدد فى الدراسات الحرة في تصميم الباترون، واخرى فى تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب الالى

اكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة الخبرات والتطوير لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب مع توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

أفادت الدكتورة ميسون قطب أن هذه الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير آداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى مجال التصميم.

وأوضحت الدكتورة داليا فكرى أن الدراسات الحرة في تصميم الباترون قد بدأت يوم الثلاثاء ومدة الدورة التدريبية بمعدل 40 ساعة تدريبية وبعد الانتهاء من تلك الدورات يحصل المتدرب على إفادة باجتياز تلك الدورات بنجاح. يحاضر فى الدورة التدريبية الأستاذ الدكتور عمرو حسونة الأستاذ بقسم الملابس الجاهزة بالكلية.

كما يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية عن بدء دورة الدراسات الحرة الاون لاين فى تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب الآلي بمعدل 40 ساعة ويحاضر بها الدكتورة ايمان زاهر المدرس بقسم الغزل والنسيج بالكلية.