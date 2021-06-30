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الموافقة علي تمويل 21 مشروع لتربية الأغنام في مدينة نخل بوسط سيناء

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الموافقة علي تمويل 21 مشروع لتربية الأغنام في مدينة نخل بوسط سيناء الموافقة علي تمويل 21 مشروع لتربية الأغنام في مدينة نخل بوسط سيناء

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وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة للمشروعات، بديوان عام محافظة شمال سيناء، على تمويل عدد 21 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة نخل بوسط سيناء، بقيمة 252 ألف جنيه.

وقال أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، بالمحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل عدد 21 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة نخل بقيمة 252 ألف جنيه.

وأضاف الشريف، أنه تم صرف مبلغ 72 ألف جنيه فعليًا، لتنفيذ 6 مشاريع من المشروعات التي تمت الموافقة عليها لإقامة مشروعات لتربية الأغنام بنخل في وسط سيناء.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.

المصرى اليوم

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