الأرصاد: مزيد من ارتفاع درجات الحرارة والخرائط لم تُشر لتحسن.. حالة الطقس اليوم (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وأن يشهد الطقس في مصر اليوم مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وأن الخرائط لم تشر إلي أى تحسن في درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد إلي أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي بقيم ضغط منخفضة وهو ما يدفع بخار الماء في الجو ويلتحم مع منخفض السودان بضغط منخفض ويُكوَّن حرارة في طبقات الجو العليا بما يؤدي إلي تلك الحالة من الارتفاع في درجة الحرارة، ونصحت الأرصاد بالإكثار من تناول المشروبات الباردة وعدم التعرض المباشر للشمس.

وأشارت إلي وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال طقس اليوم يؤثر على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسجل جنوب الصعيد اليوم 44 درجة وتزداد فترات سطوع الشمس مع عدم وجود أي سحب في السماء خلال ساعات النهار

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد ويكون حارًا فقط على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس اليوم الأربعاء معتدلاً ليلاً على في جميع أنحاء جمهورية مصر ماعدا السواحل الشمالية فيكون لطيفًا، وترتفع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات بما يرفع من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد.

ويكون البحرين المتوسط والأحمر اليوم معتدلين والرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلي 1.75 مترًا، وفي البحر الأحمر من 1.5 متر إلي 2.25 مترًا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على جنوب سيناء والسواحل الغربية وسرعتها تتراوح بين 11 و18 عقدة، وتتكون الشبورة المائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المتجهة إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الرطوية النسبية اليوم

القاهرة الكبري 80-25

السواحل الشمالية 90-40

شمال الصعيد 40-25

جنوب الصعيد 30-15

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم

يتوقع أن تكون أعلي درجات حرارة في مصر اليوم 44 درجة للعظمي في أسوان وإدفو وتصل درجة الحرارة المحسوسة فيهما 46 درجة، وتكون أقل درجة حرارة عظمى اليوم نهارًا 30 درجة في السلوم ومطروح وتصل درجة الحرارة المحسوسة فيهما إلي 34 درجة بارتفاع 4 درجات عن العظمي، وتكون درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية اليوم يلي: درجة الحرارة فى القاهرة اليوم 38-25 ويتوقع أن تكون الحرارة المحسوسة في القاهرة إلى 41 درجة، وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية

ويتوقع أن تكون فى باقي المدن المصرية كما يلي: دمنهور 35-24، طنطا 37-24، شبين الكوم 38-25، بلطيم 33-25، المنصورة 37-24، بورسعيد 32-25، الزقازيق 38-24، دمياط 31-25، العريش 35-26، السويس 39-25، الإسماعيلية 40-24، الغردقة 41-30، شرم الشيخ 40-30.

وتكون درجة الحرارة في جنوب مصر كما يلي: الفيوم 38-25، بنى سويف 39-25، المنيا 39-22، أسيوط 39-24، سوهاج 39-25، قنا 41-26، الأقصر 43-27، أسوان 44-28، أبوسمبل 43- 29، ادفو 44-28، الوادي الجديد 41-27.

درجات الحرارة المحسوسة في مصر اليوم