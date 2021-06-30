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شوشة: شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة في شتي القطاعات

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شوشة: شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة في شتي القطاعات شوشة: شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة في شتي القطاعات

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة شهدت مشروعات تنموية كبيرة في شتي القطاعات خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى إهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء.

وأضاف المحافظ، أن الدولة أنفقت 650 مليار جنيه على تنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية سواء الكباري والأنفاق والطرق والكهرباء وغيرها من المشروعات الكبري.

وأوضح المحافظ أنه خلال الفترة الماضية، قامت الدولة بتنفيذ نحو 200 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء شمال سيناء من بينها 3 مدن جديدة و11 تجمعا تنمويًا ومنطقة لوجستية و5 ميادين رئيسية.

المصرى اليوم

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