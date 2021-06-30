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ارتفاع حالات الشفاء من إلي 2955 حالة في شمال سيناء

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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلي 2955 حالة في شمال سيناء ارتفاع حالات الشفاء من إلي 2955 حالة في شمال سيناء

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ارتفع عدد حالات الشفاء من المستجد بشمال سيناء إلى 2955 حالة شفاء على مستوى المحافظة، منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 530 حالة، لافتًا إلى تسجيل عدد 15 حالة شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2995 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 210 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 10 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و25 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

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