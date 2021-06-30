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إعفاء طلاب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة من سداد رسوم الإقامة والإعاشة

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قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد رسوم الإقامة والإعاشة عن المدة التي يقضيها الطلاب في المدن الجامعية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لمن قام بتسديد الرسوم حتي شهر مايو الجاري.

وأشار الخشت خلال تدوينه له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن جامعة القاهرة تكفلت خلال العام الدراسي الحالي 2017-2018 بسداد رسوم المدن الجامعية لنحو 5 آلاف طالب وطالبة.

منشور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

المصرى اليوم

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