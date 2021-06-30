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محافظ سوهاج: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير وتجميل طريق أخميم سوهاج

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محافظ سوهاج: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير وتجميل طريق أخميم سوهاج محافظ سوهاج: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير وتجميل طريق أخميم سوهاج

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم سوهاج، بطول 4 كيلومتر، وعرض 20 متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لمحافظة سوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

من جانبه قال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير الطريق، والتي تبدأ من صينية أخميم، وحتى مسجد الخلوة، شملت «أعمال الرصف، وتخطيط الطريق، وعمل الأرصفة على جانبي الطريق، وتركيب البردورات، وأعمدة الإنارة، وأحواض الزرع، وزراعة أشجار الزينة، وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى أعمال الدهانات للأعمدة والبردورات»، مشيرا إلى المرحلة الثانية من المشروع سيتم العمل بها قريبا، وتشمل رفع كفاءة الطريق بداية من منطقة كازالوفي وحتى صينية أخميم.

المصرى اليوم

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