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الألومنيوم.. متعدد الاستخدامات حبيب السيدات

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الألومِنْيوم هو فلز خفيف، لونه فضِّى ويمكن تشكيله بسهولة، يدخل فى استخدامات لا حصر لها نظرا لخصائصه التى تتفق مع العديد من الأشياء، ومن أهم مميزاته أنه لا يصدأ، ويقاوم التآكل بفعل الظروف الجويَّة أو المواد الكيميائية.

مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم

كما أنه لَيِّن وصلابته لها حدود ويمكن معالجته ليصبح أكثر نفعًا.

مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم

والألومنيوم أكثر العناصر الفلزية الموجودة فى القشرة الأرضية، وثالث العناصر وفرة بصفة عامة بعد الأكسجين والسيليكون.

مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم

ويكوِّن الألومنيوم حوالى 8% من القشرة الأرضية، لذلك فإن الاهتمام به واجب وضرورة ملحة نظرا للحاجة إليه فى كافة مناحى الحياة.

مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم

وبمصر العديد من الورش التى تقوم بتشكيل الألومنيوم وتصنيع مستلزمات المنازل منه، ويعتبر الشباب هم الركيزة الأولى فى نجاح تلك الورش، حيث يعملون ساعات طويلة من أجل إنتاج متميز.

مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم

عدسات «المصرى اليوم» رصدت من إحدى ورش القاهرة مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم ويظهر فيها أولاد فى مقتبل العمر وهم يمسكون بالمصنوعات وبدت على ملامحهم السعادة والفرح جراء ما صنعت أيديهم.

مراحل تصنيع مستلزمات المنازل من الألومنيوم

الألمنيوم أو الألومنيوم عنصر فى الجدول الدورى وفلز خفيف يرمز له بالرمز «Al». وهو مستخدم فى صناعة الطائرات نظرًا لخفته. وهو من أكثر المعادن تواجداً على سطح الكرة الأرضية فى الهواء والماء والتربة.

المصرى اليوم

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