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تامر عبد الحميد: طبيعي الأهلي ياخد الدوري على طول.. وهناك حرب ضد

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تامر عبد الحميد: طبيعي الأهلي ياخد الدوري على طول.. وهناك حرب ضد الزمالك تامر عبد الحميد: طبيعي الأهلي ياخد الدوري على طول.. وهناك حرب ضد

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رأى تامر عبدالحميد «دونجا»، لاعب خط وسط نادي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الذي سيفوز ببطولة الدوري الممتاز في نسخته الجارية.

وقال تامر عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية، إن النادي الأهلي هو بطل الدوري هذا الموسم»، مضيفًا :«الرهان على الأهلي أنه يكسب على طول، الفريق الأحمر دائمًا بيشتكي من الحكام ومن اتحاد الكرة.

وأضاف أنه من المفترض أن النادي الأقل بطولات هو اللي يشتكي، لماذا يشتكي الأكثر بطولات ؟«، مضيفًا :«على طول الأهلي بياخد الدوري، وده الطبيعي، في ظل الحرب الكبيرة التي يتعرض لها نادي الزمالك».

وتابع: «أرى دائمًا أن الزمالك مستهدف سواء من داخل النادي أو خارجه، هناك صراعات كبيرة داخل النادي»، موضحًا :«رشحت الأهلي للحصول على الدوري، لأنه يحصل عليه دائمًا».

المصرى اليوم

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