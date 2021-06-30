«زي النهارده» وفاة الفنان نظيم شعراوي 30 يونيو 2010

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بدأ نظيم شعراوى مشواره الفنى في نهاية الأربعينيات، والتحق بمعهد خاص يديره الريجيسير قاسم وجدى وكانت المحاضرات يلقيها كبار الممثلين المصريين في ذلك الوقت، وبعد المحاضرات كان قاسم وجدى يصطحب الطلاب لأداء أدوار تمثيلية فكان أول أدوار نظيم شعراوى دورطيار في فيلم «فتاة من فلسطين» في 1948 ثم دخل المعهد العالى للتمثيل وتخرج فيه عام 1953، وكان من بين زملائه برلنتى عبدالحميد وسناء جميل ومحمد رضاعمل شعراوى في المسرح القومى لكنه لم يستمر به طويلا، حيث تركه لينضم إلى فرقة يوسف وهبى «فرقة رمسيس» وقدم معه أعمالا تعد من العلامات المسرحية مثل «كرسى الاعتراف وراسبوتين والأخرس»وقد نال نظيم شعراوى شهرته بأدواره المسرحية التى قدمها مع فؤاد المهندس وشويكار في الستينيات، ومن أشهر أدواره دوره في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» مع عادل إمام ونظيم شعراوى مولود في 7 يناير 1921 ومن الأعمال المهمة التي شارك فيها أفلام«طيور الظلام ويا عزيزى كلنا لصوص وطائر الليل الحزين والعصفور والفتوة والوحش وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة وإسماعيل يس بوليس سرى والواد محروس بتاع الوزير ورابعة العدوية ورسالة إلى الله وهدى ومعالى الوزير والعتبة الخضراء ومع تحياتى لأستاذى العزيز وعمل إيه الحب في بابا وليلة بكى فيها القمر وشباب يرقص فوق النار وآه يا ليل يا زمن والدموع الساخنة والشيطان والخريف وربع دستة أشرار ولن أعترف وطريق الدموع والفانوس السحرى وعمالقة البحار وقلوب العذارى وكهرمان» ومسلسل ساكن قصادى، وقد توفى» زي النهارده «فى30 يونيو 2010