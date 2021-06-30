«زى النهارده» الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين بمصر 30 يونيو 2013

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«زى النهارده» فى 30 يونيو 2013 كانت ثورة تصحيح المسار للثورة الأولى التي انتهت بوصول الإخوان إلى الحكم وفيها طالب المتظاهرون بعزل الرئيس مرسى ووفق الترتيب الزمنى للأحداث فقد بدأت في 30 يونيو، حيث تجمع عدد كبيرمن معارضى مرسى مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتركزت التجمعات في ميدان التحرير، وفى الميادين الرئيسية وعدد كبير من المحافظات، وخرج أنصار مرسى في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة أبرزها وأكبرها في ميدانى رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية مطالبة بعزل مرسى. وفى 1 يوليو أصدر وزير الدفاع المصرى آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسى بيانًا ذكر فيه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن وأن الشعب المصرى، لم يجد من يحنو عليه، وأمهلت القوات المسلحة في هذا البيان مهلة 48 ساعة للجميع وعلت صيحات «الجيش والشعب إيد واحدة» وفى 2 يوليو وقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة أدت إلى مقتل 22 شخصًا. وفى 3 يوليو أعلن المتحدث العسكرى أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، وبعد الاجتماع أذاع التليفزيون الرسمى بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى، أنهى فيه رئاسة مرسى، وتم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية.