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أحمد مرعي يكشف أسباب خسارة الاتحاد لدوري السلة

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أحمد مرعي يكشف أسباب خسارة الاتحاد لدوري السلة أحمد مرعي يكشف أسباب خسارة الاتحاد لدوري السلة

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قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق كرة السلة، بنادي الاتحاد السكندري، إنه حزين لخسارة زعيم الثغر أمام في نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وأضاف أحمد مرعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الاتحاد قدم مباريات جيدة، وكان بإمكانه التتويج باللقب، لكننا فشلنا في استغلال أخطاء منافسنا.

وواصل:«سعيد بالصورة المشرفة لنهائي دوري السوبر في كرة السلة، الزمالك ركز على التصويبات في أوقات مهمة عكس الاتحاد».

وتابع:«أهدرنا عدة فرص في الوقت الأصلي أمام الزمالك، وللأسف حدث ذلك من نجوم كبار في اللعبة، لا أعترف لكلمة لاعبين دكة في السلة، لأن اللعبة تختلف عن كرة القدم».

وأردف:«أقدر مجهود اللاعبين ولم يخذلني أحد، ولا أستطيع معاتبة اللاعبين أو اتهامهم بالتقصير، المواجهة بين الاتحاد والزمالك كانت الكفة متساوية، باستثناء المباراة الأولى فقط».

وشدد، مازلت مصمم على تصريحي السابق، أن والتر هودج هو القلب النابض لفريق الزمالك، ولاتعليق على أداء الحكام.

وأكد أن سيبدأ الاستعداد لبطولة الأفرو باسكت بعد أسبوع من الآن، كل اللاعبين سينضمون ماعدا لاعبي الزمالك والاتحاد، مستوى اللاعبين في الدوري يبشر بمستوى وأداء المنتخب، نملك لاعبين مميزين مثل مهاب ياسر،و قادرون على تغيير خريطة المنتخب المصري.

وأشار إلى: «ملف تجنيس أحد اللاعبين غير المصريين، محل البحث وأخدنا خطوات ايجابية وفي اتجاه لاختيار لاعب قريبًا، والتجنيس مسموح به في العالم كله، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة حصل على موافقة من وزارة الرياضة على تجنيس لاعب وسيكون في مركز صانع لعب».

وأتم:«طالبت بعدم وضع ميكروفون بجواري خلال المباريات، حرصا على سلامة المشاهد وخوفا من الانفعالات».

المصرى اليوم

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