التنمية الثقافية تشارك في معرض الكتاب بـ 3 أجنحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتي 15 يوليو بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، بأن مشاركة صندوق التنمية من خلال عدد (3) أجنحة: جناح العرض الرئيسى الخاص بقطاعات وزارة الثقافة بصاله 3، جناح بيع إصدارات الصندوق والمجلس الأعلي للثقافة بجناح رقم B5 بصالة 1، بالإضافة إلى جناح بيع الكتب المخفضة بصاله 1 A7، وأضاف «عبدالوهاب» أن عدد الإصدارات بلغ أكثر من «1000» عنوان، تمثل إصدارات: المشروع القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومي لثقافة الطفل بالإضافة إلى نسبة خصم تبلغ 30 %على مطبوعات المجلس الأعلي للثقافة.

كما أضاف «عبدالوهاب» أن من أهم العناوين في أجنحة الصندوق، «كتاب الشارع الأعظم»، «السلطان قنصوة الغوري»، «رحلة مع أسبلة القاهرة»، «قصر محمد علي»، «فنون وحرف تقليدية»، «نجيب محفوظ.. مائة عام»، «رسالة في علم الكتابة»، «روائع الفن الأوروبي»، «منير كنعان» و«للتراث وجة آخر».

ومن أهم إصدارات المجلس الأعلى للثقافة: كتب: «توفيق الحكيم»، «الصين وحركات التحرر الأفريقية»، «الأدب الشعبي والدراسات البينية»، «الإندماج الإجتماعي»، «أزمة الثقافة العربية»، «الإسلام خارج الحدود» و«الأقليات الدينية في مصر»، بالإضافة إلى أحدث إصدارات سلسلة «إبداع التفرغ :»حركة النقد الجديد – تحليل النص الروائى«،»تجديد الخطاب الدينى – د. بنت الشاطىء نموذجاً«و المسرحية الشعرية»صاحب التذكرة«.. كما يتوافر بأجنحة بيع صندوق التنمية مجموعة من الإصدارات التي لاقت رواجاً طوال الأعوام السابقة منها:»مصر في الأساطير العربية«،»نظرية الديمقراطية«و»اليهود في الأندلس«وغيرهم.