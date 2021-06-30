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تمكن عدد من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة من انقاذ طفلة، عمرها 10 سنوات، بعدما استدرجها عامل، 52 سنة، للأراضي الزراعية وتحرش بها وحاول خلع ملابسها لهتك عرضها واغتصابها.

حيث تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب دائرة مركز المنصورة بالقبض على عامل استدرج طفلة صغيرة للأراضي الزراعية وتحرش بها وحاول خلع ملابسها السفلية لهتك عرضها واغتصابها لولا العناية الإلهية التي كشفت أمره قبل تنفيذ فعلته .

انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة وعدد من ضباط المباحث لمكان البلاغ وتمكنوا من القبض على المتهم، محمد حسن رضوان محمد، 52 سنة، عامل عادى ومقيم شارع محمد فتحى بالمنصورة وله إقامة أخرى بقرية منية سندوب، بعدما قام الأهالى باحتجازه بعدما ضبطوه متلبسا، بمحاولة باستدراج الطفلة، «م. م. ع .إ»، 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، للأراضى الزراعية المتاخمة للطريق وحاول خلع بنطلونها لإغتصابها.

وتمكنت الشرطة من انقاذ المتهم من أيدى الأهالي قبل اعتدائهم عليه بالضرب بعدما قيدوه في أحد الأعمدة لحين وصول الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق

وأكد شهود عيان أن المتهم استدرج الطفلة للأراضي الزراعي المقابلة للقرية وقام بتقبيلها وحاول خلع بنطلونها لولا أن شاهدته احدى السيدات أثناء وقوفها في البلكونة وقامت بالصراخ ونادت على أم الطفلة وتجمع الأهالي وتمكنوا من القبض على المتهم.