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بطاقة إنتاجية 50 متر مكعب في اليوم.. تشغيل محطة تحلية بمطروح

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بطاقة إنتاجية 50 متر مكعب في اليوم.. تشغيل محطة تحلية بمطروح بطاقة إنتاجية 50 متر مكعب في اليوم.. تشغيل محطة تحلية بمطروح

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استقبل الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعضاء نادى روتاري إسكندرية الرمل، بمحطة المثاني لتحلية مياه الآبار بغرب محافظة مطروح، لإعطاء إشارة البدء بتشغيل محطة تحلية مياه الآبار سعة 50 م3 / يوم، والتي قام نادي الروتاري بالتبرع بها لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة المثاني لتصبح 150م3/يوم وليستفيد بها أهالي قرية المثاني.
جدير بالذكر أن نادى روتاري إسكندرية الرمل، قد قام بتوقيع بروتوكول ثلاثي بين محافظة مطروح، وشركة المياه، وذلك للمشاركة في مساعدة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وستشهد محافظة مطروح العديد من سبل التعاون المستقبلية المشتركة من أجل مواطني محافظة مطروح.

المصرى اليوم

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