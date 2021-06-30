عروض سينما ولقاءات شعرية بثقافة الدقهلية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة الدقهلية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث بثت صفحة الفرع الرسمية لقاءات شعرية، ففى قصر ثقافة البرامون عقد لقاء للشاعر أشرف الشناوي قدم فيه قصيدة عامية بعنوان «شدتني البنت»، كما أعدت مكتبة المجاهد حسن طوبار لقاء شعري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيه للشاعر إبراهيم حسان وقدم قصيدة بعنوان «بلد النيل».

أعد قصرى ثقافة نعمان عاشور ومنية النصر ومكتبتى دماص وسنتماي الثقافية محاضرات تثقيفية أونلاين بمناسبة احتفالات ثورة ٣٠ يونيه، والتي أكدت على أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقا لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة.

عرض قصر ثقافة نعمان عاشور فيلم تسجيلي بعنوان «الشعب هو البطل» من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والرياضة للحديث عن الحضارة المصرية ودور الشعب في تقدم مصر وتطورها.