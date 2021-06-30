«مكافحة الإدمان» يستعرض الظواهر الإيجابية لمعالجة قضايا التدخين وتعاطي المخدرات في دراما 2021

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استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2021، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم تحليل المضمون لعدد 26 عمل درامى هذا العام وأن المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 3.9% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017 وأن من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2021 السجائر بنسبة 80% والشيشة 16% وسيجار 10% وتدخين اليكترونى 7% وبايب1% وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من منتج .

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدى رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

وأوضح «عثمان» أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات كانت 1.3% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017 ، وأن من إبرز أنواع المخدرات التي ظهرت في الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 90% والحشيش 11% والهيروين 4% والمواد المخدرة 2%، حيث قد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.

واستعرض عثمان «المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2021 المساعدة على التركيز بنسبة 1% ومسكن للألم 11% وخفة الظل 11% ونسيان الهموم 25% وسلوك اعتيادي 81% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد ،كما استعرض الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2021 منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية و23% من الأعمال عرضت مشاهد التعاطي والاضرار، كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ورسائل تدعيم للعلاج من مرض الإدمان بجانب ارتفاع نسبة الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التعاطي.