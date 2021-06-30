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حسن الرداد يحيي ذكرى والده: كنت ضهر لكل الطيبين

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حسن الرداد يحيي ذكرى والده: كنت ضهر لكل الطيبين حسن الرداد يحيي ذكرى والده: كنت ضهر لكل الطيبين

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أحيا الفنان حسن الرداد، ذكرى رحيل والده، ونشر عدة صور تجمعه به في طفولته مشيدا بدوره في حياته وغرس القيم الأصيلة به.

وعبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك كتب الرداد: «الذكرى السنوية ال١٧ لوالدى الأستاذ نبيل الرداد..للاسف مافيش عندى صور كتير تجمعنا مع بعض بس انت دائما في قلبى يا أبويا«.

وتابع: «كنت عاشق لبلدك ومهموم بها وو مؤمن بضرورة وحدة الوطن العربى، مواقفك السياسية الكثيرة والجريئة يشهد عليها كل من عاصرك..كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة والمحتاجين ونصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة..كنت راجل شجاع وجرئ ولا تخاف أحد، كنت بتدخل في صراعات كبيرة من اجل خدمة ناس جميلة بسيطة«.

وأضاف الرداد متحدثا عن والده :«علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتى».
واختتم :«لو قعدت اتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة والجراءة، وان شاء الله ألقاك في الجنة يا حبيبى».

حسن الرداد ووالديه

المصرى اليوم

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