علاء مرسي: «بعاني من الركنة والتجاهل والبطالة ضربت كبار الفنانين»

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أكد الفنان علاء مرسي، أنه يعاني من أزمة التجاهل من التمثيل ومجال الفن، قائلا: «أنا بعاني من الركنة والتجاهل وألوم الدولة وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والفنان المصري هو جوهرة ويجب التفكير في جودة القوى الناعمة التي لها دور هام عن التصدير والاستيراد».

وأضاف «مرسي»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك كم بطالة كبير حدث لكبار الفن وشخصيات كبيرة في مجال الفن، مؤكدًا أن الاحتكار وسيطرة الدولة هو شئ عظيم، ولكن أن الاحتكار يكون في الانتاج بالمحسوبية والأسر الفنية.

وناشد الفنان علاء مرسي، رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواهب والأجيال الجديدة وأعضاء النقابات، مؤكدا أن الرئيس دوما يؤكد على أهمية القوى الناعمة لمصر والفن جزء أساسي منها، وأن هناك مواهب عظيمة في الفن أختفت، كما أنه يؤمن بحسابات التجارة في الأعمال الفنية، مشددًا على أن الاتفاق بين نقابة المهن التمثيلية وشركة المتحدة هي محاولة، إلا انه يجب أن يكون هناك إعادة نظر في عملية الإدارة في مجال الفن.