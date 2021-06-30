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«زايد التخصصي» تجري جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري

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«زايد التخصصي» تجري جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري «زايد التخصصي» تجري جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري

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نجحت مستشفى زايد التخصصي، في إجراء جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري من الدرجه الرابعة، لطفلة تبلغ من العمر ستة عشر عاما، في العمود الفقري من الدرجه الرابعة بالفقرات الصدرية والقطنية.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد عبدالهادي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد صلاح اخصائي المخ والأعصاب، والدكتورة غادة فراج اخصائي المخ والأعصاب، الدكتور تامر نبيل استشاري التخدير والممرض ابراهيم زنفل من فريق تمريض العمليات.

وتشارك المستشفي في مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار، رغم وجود جائحة ، ووجود جزء من المستشفي مخصص لعلاج حالات فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور احمد هجرس مدير عام المستشفي.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية يرضي عنها المواطن مع العمل على تطوير كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي.

وتقوم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة على أعلى مستوى، خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانه المراكز الطبية المتخصصة.

وتقدم المستشفى الخدمات الطبية من عمليات زرع النخاع وزرع الكلي وزرع الكبد، كما تقدم بالعيادات الخارجية خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي.

يذكر أن المستشفى تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.

المصرى اليوم

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