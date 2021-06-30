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رانيا يوسف تنصح الفتيات: «عورات العقول أقبح من الأجساد.. واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك»

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رانيا يوسف تنصح الفتيات: «عورات العقول أقبح من الأجساد.. واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك» رانيا يوسف تنصح الفتيات: «عورات العقول أقبح من الأجساد.. واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك»

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نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، الثلاثاء، عدة صور لها بإطلالة جديدة من إجازتها الصيفية.

ووجهت رانيا يوسف عدة نصائح للنساء والفتيات، قائلة: «ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك.. واعلمي أن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد.. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد».

ومؤخرا شاركت رانيا يوسف في مسلسل«ملوك الجدعنة» أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان الذي عرض في رمضان الماضي، إلى جانب مسلسل «وكل مانفترق» مع ريهام حجاج الذي عرض في الموسم نفسه.

المصرى اليوم

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