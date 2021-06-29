انتظرها المستخدمون سنوات.. "واتساب" يعلن عن ميزة جديدة مهمة جدًا

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تتيح وصول المستخدمين إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بالوقت نفسه

ما زال التطبيق الأخضر متحمسًا لتحسين خدماته، فقد أعلن موقع WABetainfo أن تطبيق "واتساب" حصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.

وتفصيلاً، بات بإمكان بعض مستخدمي تطبيق "واتساب"، الاستفادة من ميزة الوصول إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بالوقت نفسه، لكن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار على بعض الأجهزة حاليًا.

وبمجرد تحميل التطبيق في الأجهزة وربطها بحساب واحد سيتمكن المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلاً ودون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه الحساب على "واتس آب" أولاً، ودون الحاجة إلى أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت.

ومن المقرر أن تطلق الميزة الجديدة حاليًا بالنسخة التجريبية رقم 2.21.14.1 لتطبيق "واتس آب" عبر أجهزة أندرويد، كما من المفترض أن تصل إلى أنواع أخرى من الأجهزة لاحقًا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مراسلات المستخدمين بعد تطبيق الميزة ستبقى مشفّرة باستخدام خوارزميات "واتس آب"، حسب العربية نت.

وفي سياق متصل، وفي حين يجري تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" تعديلاً على الرسائل الصوتية في هواتف "أندرويد"، ليكون خطًا نموذجيًا بدلاً من شكل موجات صوتية، أعرب آلاف المستخدمين عن غضبهم من التعديل كونه يصعّب تمرير الرسائل، علاوة على أن لون الواجهة المعدلة لم يكن مرئيًا مع الوضع المظلم.

وقرر التطبيق العالمي، إزالة الميزة بشكل مؤقت بسبب تعليقات المستخدمين السلبية على الميزة، فيما قال مطوروه لموقع "وابيتا إنفو" أمس الاثنين: "سنطلق الميزة لاحقًا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لإرضاء العملاء".

يُذكر أن تعديل شكل الرسالة الصوتية يتوافر حاليًا على نسخة "واتساب" التجريبية ذات الرقم 2.21.13.17 الخاصة بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، بينما لا تتوفر على الهواتف العاملة بنظام IOS.