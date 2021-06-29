يورو 2020 .. أوكرانيا تهزم السويد في الوقت القاتل

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تمكن منتخب أوكرانيا من تحقيق فوز مثير على منافسه منتخب السويد بهدفين مقابل هدف في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

شهد اللقاء أجواء مارثونية بعدما امتد للأشواط الإضافية حيث تقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب أوليكساندر زينشينكو، وسجل إيميل فورسبيرج هدف التعادل للسويد في الدقيقة 43.

ولم تنجح المحاولات الهجومية للمنتخبين في تسجيل هدف الفوز خلال أحداث الشوط الثاني، وحصل ماركوس دانيسلون لاعب السويد على بطاقة حمراء في الدقيقة 99 بعد تدخل عنيف على لاعب أوكرانيا، وفي الدقيقة 120+1 سجل أرتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل من رأسية رائعة.

وبهذا الانتصار يصعد منتخب أوكرانيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2020 ويضرب موعداً نارياً مع منتخب إنجلترا.