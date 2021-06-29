صدر حديثًا
■ صدرت حديثا رواية «المعذبون فى القطاع الخاص» عن دار المبدعون العرب للنشر والتوزيع وهى تتناول قضية عصرية تمس قطاع عريض من شباب الوطن وقد تمت كتابتها بلغة راقية وأسلوب أدبى ممتع، تتحدث عن معاناة الشباب وكيف أن الحياة ظلمتهم حتى أصبحوا عُراة تمتد جثثهم على جنبات الطرق بعدما لفظتهم جميع المؤسسات الحكومية واستعبدهم القطاع الخاص، مص دمائهم وسرق أزهى أيام عمرهم ويلقى مؤلف الرواية الضوء على رحلة قطاع كبير من أبناء جيله التحقوا بالقطاع الخاص بعدما أغلقت الوظائف الحكومية أبوابها فى وجوههم، فتعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال ليس هذا فحسب بل أتى العاملون فى المؤسسات الحكومة وفى غفلة من أجهزة الرقابة، ليسرقوا أحلامهم ثم يسعوا للإطاحة بهم من شركات القطاع الخاص. كما تطرح الرواية عدة تساؤلات منها لماذا يتقاضى بعض موظفى مركز تطوير المناهج رواتب من شركات القطاع الخاص؟ وهل يُعقل أن ترفض وزارة التربية والتعليم مشروعا لتطوير التعليم، لأن مُقدم المشروع شاب يعمل فى القطاع الخاص؟ وهل تعد أزمة شباب الـ120 ألف معلم، أكبر عملية نصب فى التاريخ الحديث.
■ صدر حديثاً عن دار خطوط وظلال فى عمان الأردن رواية «أغنية للشرفة» للكاتبة الأردنية جميلة عمايرة. والغلاف للفنان الأردنى الكبير محمد العامرى. وتقع فى مائة وعشر صفحات من القطع المتوسط. تتحدث الراوية وعبر لسان «البطلة» التى تدعى مصادفة «جميلة» عن الوباء العالمى «كورونا» والحالة التى تداعت إليها «العائلة الصغيرة» «الأم العجوز، والامرأة الشابة العزباء»، والظروف التى عاينتها فى ظل أيام الحظر الطويلة، والحجر المنزلى الذى يعنى بالنهاية التباعد الاجتماعى «والقطيعة» والخوف والشك بمفهوم الأم. أى بمعنى آخر «الوحدة» التى تعيشها المرأتان، وفقدان «للحب» كل حسب مفهومها وقناعاتها، كل هذا يجىء عبر لغة أدبية شفيفة وبسيطة دون تكلف أو زيف أو ادعاء، أو اختباء خلف الأنوثة. حيث لا تؤمن «الأم» العجوز بهذا الوباء، وترى فى وجوده تكريساً للوحدة والخوف والقطيعة والتباعد بين أفراد الأسرة الواحدة بل وتراه من باب المؤامرة الخارجية على العالم الثالث ومن ضمنه الشرق الأوسط وتهديداً لوجود أمة عربية قوية مقاومة للإمبريالية التى زرعت هذا الوباء وصدرته لهذه الدول الضعيفة والفقيرة وأفرادها وجماعاتها.