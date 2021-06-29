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بعد تلقيهم لقاحين لـ«كورونا».. إصابة أفراد الجيش الأمريكي بالتهاب في عضلة القلب

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بعد تلقيهم لقاحين لـ«كورونا».. إصابة أفراد الجيش الأمريكي بالتهاب في عضلة القلب بعد تلقيهم لقاحين لـ«كورونا».. إصابة أفراد الجيش الأمريكي بالتهاب في عضلة القلب

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أظهرت دراسة نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع، وإن كانت هذه الحالة نادرة للغاية.

ووجدت الدراسة أن 23 ذكرا كانوا بصحة جيدة ويبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما شكوا من ألم في الصدر خلال أربعة أيام من تلقي جرعة من لقاح لكورونا. وكان معدل الإصابة أعلى من تقديرات سابقة.

كان جميع المرضى، الذين إما تعافوا أو يتعافون من التهاب عضلة القلب في وقت نشر الدراسة، قد تلقوا لقاح فايزر-بيونتيك أو مودرنا.

وأفادت الدراسة، التي نُشرت في دورية جاما كارديولوجي التابعة لجمعية القلب الأمريكية، بأن 19 من المرضى هم من أفراد الجيش الحاليين الذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية. أما الآخرون فقد تلقوا جرعة واحدة أو تقاعدوا من الخدمة العسكرية.

وقالت الدراسة إن التقديرات السكانية العامة كانت تتوقع ثماني حالات أو أقل من التهاب عضلة القلب من بين 436 ألف جندي من الذكور تلقوا جرعتين من لقاحات كوفيد-19.

وذكرت لجنة خارجية من الخبراء الذين يقدمون المشورة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي أن التقارير عن التهاب عضلة القلب كانت أعلى لدى الذكور وفي الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية عما كان متوقعا لدى عامة السكان. وأشارت اللجنة إلى أن التهاب عضلة القلب ظهر بمعدل حوالي 12.6 حالة لكل مليون شخص حصلوا على اللقاح.

وقالت الدراسة إن ثمانية من المرضى العسكريين في الدراسة خضعوا لفحوصات تشخيصية وظهرت عليهم علامات التهاب في عضلة القلب لا يمكن تفسيرها بأسباب أخرى. وتراوحت أعمار المرضى في الدراسة بين 20 و 51 عامًا.

المصرى اليوم

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