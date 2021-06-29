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اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

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اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

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باسم الهوى

والعشق الذى بيننا خُلِق

والوفا

واتلو على مسمعى

آيات أرتلها

كيف الهروب إليك؟؟

وتسبيح الحنين

ما اكتفى

■ ■ ■

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واركض فى دمى مُهرا

ودهرا تعيش

ها هنا

بين ضلوعى

قلبك

غفى

■ ■ ■

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وخذنى منِّى

برد الشوق يسبينى

يرمينى فى متاهات عينيك

قلبى بحب أنفاسك

تدفّى

■ ■ ■

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فأنا فى حضورك

أجهل طعم الحروف

وكيف تطفو فى مقلتيك

كل القصائد

إذا ما سمعت حروف اسمك

رنّ الحنين داخلى

نبضى

طفى

■ ■ ■

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ما أنا بقارئ

فعلّمنى هجاء الحضور

علّمنى حضور العناق

واهزم ما تبقّى منّى

واستبح ضلعىَ الأيسر

فيه

توفّى

المصرى اليوم

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