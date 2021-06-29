اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

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باسم الهوى
والعشق الذى بيننا خُلِق
والوفا
واتلو على مسمعى
آيات أرتلها
كيف الهروب إليك؟؟
وتسبيح الحنين
ما اكتفى
■ ■ ■
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واركض فى دمى مُهرا
ودهرا تعيش
ها هنا
بين ضلوعى
قلبك
غفى
■ ■ ■
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وخذنى منِّى
برد الشوق يسبينى
يرمينى فى متاهات عينيك
قلبى بحب أنفاسك
تدفّى
■ ■ ■
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فأنا فى حضورك
أجهل طعم الحروف
وكيف تطفو فى مقلتيك
كل القصائد
إذا ما سمعت حروف اسمك
رنّ الحنين داخلى
نبضى
طفى
■ ■ ■
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ما أنا بقارئ
فعلّمنى هجاء الحضور
علّمنى حضور العناق
واهزم ما تبقّى منّى
واستبح ضلعىَ الأيسر
فيه
توفّى